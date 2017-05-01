Российские «Ночные волки» заявили, что их не пустили в Польшу

Российских мотоциклистов клуба «Ночные волки», основных организаторов и участников пробега «Дороги Победы - на Берлин», не пустили в Польшу на мероприятия, посвященные памяти красноармейцев, погибших при освобождении этой страны от фашистов. Это ТАСС сообщил представитель организации Евгений Строгов. Он уточнил, что на границе мотоциклистов заподозрили в причастности к экстремистской организации, при этом другие участники пробега из других европейских стран, в том числе Белоруссии, границу пересекли беспрепятственно. В результате в состоявшихся церемониях в Польше присутствовали только представители европейских отделений мотоклуба.

В этой ситуации группа македонского отделения «Ночных волков» планирует в ближайшее время выдвинуться в направлении Польши для того, чтобы оказать поддержку своим товарищам из России. «Мы отправляемся в Польшу во вторник утром, наша группа будет состоять из порядка 20 человек», - сообщил ТАСС член «Ночных волков» Македонии Томас Свинарский.

Маршрут участников мотопробега «Дороги Победы - на Берлин» пролегает через Смоленск, Минск, Варшаву, Братиславу и Дрезден. Основные мероприятия запланированы в Берлине на 9 мая.