«Коммерсантъ»: Тулеев может быть допрошен по делу о вымогательстве

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев может быть допрошен по делу о вымогательстве, пишет «Коммерсантъ». Об этом сообщил следователь Максим Переберин на заседании суда по делу экс-руководителя областного управления СКР генерала Сергея Калинкина, который обвиняется в вымогательстве 51% акций угольного разреза «Инской» стоимостью около 1 млрд руб. Необходимостью допроса Тулеева в качестве свидетеля Переберин объяснил необходимость продления ареста экс-руководителю кемеровского СКР.

С ноября 2016 г. Калинкин находится в сизо. Помимо него под подозрением следователей находятся еще семь человек, включая бывших кузбасских вице-губернаторов Александра Данильченко и Алексея Иванова. Они находятся под домашним арестом. Тулеев называл обвинения в их адрес абсурдными.

Издание не исключает, что вопросы к Тулееву у следствия возникли в связи с проверкой, после того как в квартире Калинкина был найден некий список с указанием имен и размеров денежных сумм. Эти средства якобы были переданы жене Калинкина Надежде Гобрусевой в первые дни после его задержания. Помимо предпринимателей и подчиненных Калинкина в списке значился и губернатор. «300 000 принес Зимин 14 ноября; 100 000 дал Ванчин на адвоката; 180 000 сняла с зарплатной карты 16 ноября; 50 000 дал губернатор 16 ноября; 110 000 дал Олег Евгеньевич 17 ноября», — цитирует издание оглашенный в суде документ.

Защита Калинкина настаивает, что деньги передавались «на поддержание семьи» - Гобрусевой и ее четырехлетнего сына.

Тулеев в начале июля прибыл в Москву для реабилитации после операции на позвоночнике. Использовав максимально возможный 45-дневный отпуск, он не вышел на работу. Ранее сообщалось, что Кремль подбирает ему преемника.