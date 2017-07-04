РИА «Новости»: врачи оценивают состояние Тулеева как стабильное

Губернатор Кузбасса Аман Тулеев находится в сознании, его состояние оценивается как стабильное, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Врачи оценивают его состояние как стабильное. Он находится в сознании», — сказал он, не уточнив, будет ли ему проведена какая-либо операция в ЦКБ.

«Ранее Тулееву сделали операцию в клинике в Германии. Может быть, что-то врачи не смогли сделать», — добавил источник.

Тулеев ушел в официальный отпуск 22 мая. В пресс-службе областной администрации рассказали, что отпуск продлен из-за операции. Тулееву прописали оперативное вмешательство из-за проблемы с межпозвонковыми дисками еще в октябре 2016 г., но из-за плотного рабочего графика лечение было перенесено на семь месяцев и совмещено с официальным отпуском.