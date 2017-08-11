Дворец президента Филиппин эвакуирован из-за землетрясения

Официальная резиденция президента Филиппин Родриго Дутерте - дворец Малакананг в Маниле - эвакуирован после землетрясения, сообщают СМИ. Помимо президентского дворца эвакуирован МИД страны, Верховный суд, университет и штаб-квартира Красного креста. Ожидаются повторные толчки.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано сегодня в 130 км к юго-западу от Манилы в районе островов Лубанг. Сведений о погибших и пострадавших пока нет.

Последнее разрушительное землетрясение на Филиппинах магнитудой 7,2 произошло в октябре 2013 г. в провинции Бохол. Тогда погибли 222 и пострадали больше 1000 человек.