Президент Филиппин на встрече с российским лидером попросил современное оружие

Филиппинский лидер Родриго Дутере в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что его страна «нуждается в современных образцах вооружений». Стенограмма встречи приводится на сайте Кремля. «У нас были определенные заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая. Нам нужно современное оружие, чтобы сражаться с ИГИЛ, чтобы сражаться с их подразделениями и группировками. Мы, я лично, приехал в Россию, для того, чтобы заручиться Вашей поддержкой и просить Вашей помощи», - отметил Дутере.

В Россию Дутере прибыл с официальным пятидневным визитом, но вынужден был экстренно вернуться на родину после захвата боевиками группировки Maute, присягнувшей запрещенной в России группировке ИГ, части города Марави (200 000 жителей) на острове Минданао. На Минданао уже введено военное положение сроком на 60 дней. Встреча с Путиным, намечавшаяся на 25 мая в итоге состоялась поздно вечером 23 мая.

Путин в свою очередь признал, что пока уровень товарооборота между двумя странами не очень большой, но есть много перспективных направлений, включая энергетическое машиностроение, транспортную инфраструктуру, энергетику и, «конечно, возможное сотрудничество в области военно-технического взаимодействия».

Российский лидер выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате террористической атаки.