Трамп приглашал Дутерте в Белый дом «в любое время» – WP

Президент США Дональд Трамп приглашал своего филиппинского коллегу Родриго Дутерте в Вашингтон, следует из стенограммы их телефонного разговора от 29 апреля, попавшей в распоряжение The Wasington Post. Запись была сделана и расшифрована филиппинским правительством, высокопоставленный чиновник Белого дома подтвердил ее подлинность.

«Я буду рад видеть Вас в Овальном кабинете. В любое время<...> Серьезно, если Вы захотите приехать, просто дайте нам знать», - сказал Трамп. Ранее о приглашении Дутерте в Белый дом сообщала газета The New York Times со ссылкой на заявление администрации Трампа. Издание также отмечало, что госдепартамент и Совет национальной безопасности США приглашения Дутерте не ожидали и намеревались высказать президенту свои возражения в закрытой форме. Позже эту информацию опровергали.

Дутерте пользуется репутацией авторитарного лидера, обвиняемого во внесудебных расправах с подозреваемыми наркоторговцами. Белый дом готовился к потоку критики со стороны правозащитников. Так, директор по делам Азии в Human Rights Watch Джон Сифтон заявлял, что, «в целом поддерживая смертоносную войну Дутерте с наркотиками, Трамп становится моральным соучастником будущих убийств» и что ему должно быть стыдно.

Поздно вечером 23 мая Дутерте встретился в Кремле с российским президентом Владимиром Путины. В самом начале встречи он заявил, что его стране «нужно современное оружие, чтобы сражаться с ИГИЛ, чтобы сражаться с их подразделениями и группировками», и он приехал заручиться поддержкой Путина. «У нас были определенные заказы в США, но сейчас там ситуация не очень гладкая», - отметил Дутерте. Путин, в свою очередь, указал на«возможное сотрудничество в области военно-технического взаимодействия» в числе перспективных направлений взаимодействия двух стран.