Президент Филиппин Дутерте срочно прервал визит в Москву

Президент Филиппин Родриго Дутерте, прибывший в Москву с официальным визитом, вынужденно прерывает его и возвращается на Филиппины, сообщили местные СМИ. Дутерте вылетит из Москвы в 22.00 мск и прибудет в Манилу завтра около полудня по местному времени.

Личная встреча Дутерте с президентом России, назначенная на 25 мая, состоится сегодня, 23 мая, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Нет. Она состоится сегодня», - ответил Песков на вопрос, отменена ли встреча лидеров стран.

Во главе делегации в Москве останется министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетано. «Я поговорил со своим российским коллегой, объяснил ему ситуацию. Он согласился, что безопасность граждан Филиппин, особенно в самом Марави и на Минданао, является приоритетом», - заявил Кайетано.

Причина отмены визита - захват боевиками группировки Maute, присягнувшей запрещенной в России террористической организации ИГ, части города Марави (200 000 жителей) на острове Минданао. На Минданао уже введено военное положение сроком на 60 дней, заявил представитель Дутерте Эрнесто Абелла. Согласно заявлению, правительство полностью контролирует ситуацию.

По сообщениям СМИ, в Марави продолжаются столкновения боевиков с подразделениями филиппинской армии, под контролем террористов находятся контрольно-пропускные пункты и госпиталь «Амаи Пакпак». По некоторым данным, в ходе организованных ими взрывов погибли 14 человек, продолжаются поджоги домов.