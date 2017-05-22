Президент Филиппин Дутерте едет в Москву на пять дней

Президент Филиппин Родриго Дутерте уже сегодня, в понедельник 22 мая, отбудет в Москву с пятидневным официальным визитом, сообщило CNN. По мнению агентства, основная цель визита - вывести внешнюю политику Филиппин из фарватера США.

В речи перед отлетом Дутерте назвал свой визит «новой главой в филиппино-российских отношениях», которая призвана исправить «стратегический просчет» прежних лидеров страны. «Здесь есть возможности для сотрудничества, упускать которые нельзя», - цитирует CNN Дутерте, отмечая, что Филиппины видят в России - как и в Китае - прежде всего источник инвестиций.

Встреча Родриго Дутерте с президентом России Владимиром Путиным назначена на 25 мая. «Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», - говорилось в сообщении Кремля.

«Самые важные вопросы для нас - это соглашение об обеспечении безопасности и обороны с Россией, борьба с терроризмом, наркоторговлей и международной преступностью», - сказал сам Дутерте в эфире телеканала «Россия 24», отвечая на вопрос, какие темы он хочет обсудить на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.