Путин проведет переговоры с президентом Филиппин

Российский президент Владимир Путин 25 мая проведет встречу с президентом Филиппин Родриго Дутерте. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Планируется обсуждение состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах», — отмечается в сообщении.

Во время встречи лидеры двух стран обменяются мнениями по актуальным международным и региональным проблемам с акцентом на вопросы обеспечения стабильности и безопасности в АТР.

«По итогам визита ожидается принятие совместного заявления, а также подписание ряда двусторонних документов», — отмечается в пресс-релизе.