Дутерте разрешил российским военным кораблям заходить в воды Филиппин

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил российским военным кораблям заходить в территориальные воды страны, передает Bloomberg. Для этого корабли ВМФ России должны будут заранее сообщать властям Филиппин о своих планах. Дутерте отметил, что аналогичные условия действуют в стране и в отношении китайских военных кораблей.

В январе Дутерте осмотрел большой противолодочный корабль ВМФ России «Адмирал Трибуц», который в тот момент находился в порту Манилы. После этого президент Филиппин выразил надежду на то, что Россия станет союзником и защитником его страны.