Турецкий премьер заявил о введении особых мер контроля на границе с сирийской провинцией Идлиб

Турция предпринимает необходимые меры на участке длиной в 150 км вдоль границы с сирийской провинцией Идлиб, так как регион перешел под контроль террористов, связанных с «Аль-Каидой» (запрещена в России), заявил в пятницу премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

В свою очередь президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что турецкая граница останется открытой для гуманитарной помощи, но провозить оружие через границу будет запрещено.

Накануне министр таможен и торговли Турции Бюлент Туфенкджи заявил, что передвижение на одном из пограничных переходов с Сирией ограничено, так как этот район с сирийской стороны, как предполагается, «был захвачен группой террористов».