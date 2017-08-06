Лавров обсудил ситуацию в Сирии с министром иностранных дел Турции

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Встреча состоялась на полях регионального форума АСЕАН в филиппинской Маниле.

«Министры предметно обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в контексте реализации меморандума о создании зон деэскалации в САР, укрепления режима прекращения боевых действий в этой стране и содействия налаживанию процесса политического урегулирования», — говорится в сообщении российского МИДа.

Лавров также провел переговоры с главой МИД КНР Ван И. После этого в Маниле началась встреча министра иностранных дел России и госсекретаря США Рекса Тиллерсона.