Вслед за американскими дипломатами жертвой «акустической атаки» на Кубе мог стать канадец

У сотрудника дипмиссии Канады на Кубе проявились те же необычные симптомы и проблемы со здоровьем, как и у нескольких дипломатов из США, которые даже были вынуждены покинуть остров для лечения. Это сообщил МИД Канады. Как сообщил ВВС представитель ведомства, оно ведет расследование ситуации в сотрудничестве с США и властями Кубы. «Мы информированы о необычных симптомах, проявившихся у канадских и американских сотрудников дипмиссий и у членов их семей в Гаване», - заявил он. Пока у ведомства нет причин полагать, что существует угроза для канадских туристов и других посетителей острова.

ВВС сообщает, что у канадского дипломата начались головные боли и стал пропадать слух. Раньше такие же проблемы, по данным СМИ, проявились у нескольких дипломатов из США. Госдепартамент сообщил, что Куба несет ответственность за защиту иностранных дипломатов, и поэтому было принято решение выслать двух кубинских дипломатов из Америки. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что речь может идти о некой акустической атаке на дипломатов.

МИД Кубы заявил, что руководство страны никогда не позволит использовать свою территорию для любых действий против аккредитованных дипломатов или их семей. Ведомство сообщило, что ведется расследование ситуации.