CNN: сотрудники посольства США на Кубе подверглись «акустическим атакам»

Как минимум два сотрудника посольства США на Кубе, в Гаване, серьезно пострадали в результате «акустических атак», реализованных при помощи некоего звукового устройства, сообщает CNN со ссылкой на нескольких высокопоставленных представителей госдепартамента. Пострадавшие вынуждены были вернуться в США для лечения, поскольку для них существует угроза полной потери слуха.

Симптомы, схожие с последствиями сотрясения мозга, стали появляться у сотрудников дипмиссии США с конца 2016 г. При этом, испытывая схожие симптомы, они не находились в одном месте и в одно и то же время. Медперсонал, отправленный госдепартаментом в Гавану, не смог внести ясность в происходящее. К расследованию подключилось ФБР.

«Это может быть очень серьезно. Мы работали с кубинцами, чтобы понять, что происходит. Они настаивают, что ничего не знают, но все это внушает опасение и тревогу», - сообщил собеседник телеканала.

Представитель госдепартамента Хизер Ноэрт в ходе регулярного брифинга рассказала о высылке из кубинского посольства в США двух дипломатов. «Мы чувствовали, что должны ответить кубинцам» и напомнить им об их международных обязательствах по защите дипломатов, отметила она. Сотрудники кубинской миссии не были объявлены персонами нон-грата и могут вернуться, как только ситуация разрешится. В отношении пострадавших граждан США она сказала, что у них проявились некие «физические симптомы», им потребовалась медицинская помощь и что они получили право покинуть Кубу для лечения. Это произошло в результате неких «инцидентов», детали которых чиновница раскрывать отказалась. Сколько американцев пострадало, она также не уточнила, сказав только, что их было немного и что все они работали в посольстве в Гаване.