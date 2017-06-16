Трамп отказался от курса на сближение с Кубой

Отмена сделки означает ужесточение правил поездок на Кубу для американских граждан Evan Vucci / AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что он отменяет одностороннюю сделку прежней американской администрации Барака Обамы о нормализации отношений с Кубой. Об этом он объявил во время пятничного выступления в Майами, передает CBSNews.

«Она [сделка] сеет насилие и нестабильность в регионе, и они [администрация Обамы] не получили ничего взамен», - подчеркнул американский лидер.

Он отметил, что Вашингтон не снимет с правительства в Гаване санкции до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, не будет соблюдаться свобода слова и собраний, а также пока в стране не пройдут свободные выборы под международным наблюдением, указывает ТАСС.

По словам Трампа, новая администрация готова начать переговоры по новому соглашению. «Мы больше не можем молчать перед лицом коммунистического угнетения», - приводит его слова Reuters.

Трамп добавил, что посольство США на Кубе остается открытым.

Отмена сделки означает ужесточение правил поездок на Кубу для американских граждан и запрет на прямые платежи силовым структурам этого островного государства, отмечает Deutsche Welle.

Американцы по-прежнему смогут ездить на Кубу к родственникам или для участия в программах культурного, религиозного или научного обмена. Однако теперь у них не будет возможности самостоятельно организовывать ознакомительные поездки на Кубу без участия турагентств.

Также теперь министерство финансов США и другие ведомства не смогут осуществлять прямые платежи кубинским военным и спецслужбам. Это может иметь последствия для туризма на Кубе, так как многие туристические предприятия в этой стране находятся в руках кубинского военного конгломерата GAESA.

Под давлением американских компаний и даже некоторых политиков-республиканцев Трамп решил оставить нетронутыми часть шагов, предпринятых его предшественником для нормализации отношений с Кубой. В частности, остался без изменений запрет на продажу оружия американскими компаниями кубинским вооруженным силам, американским юрлицам запрещено ведение бизнеса во всех секторах кубинской экономики, кроме туризма (авиабизнес и морские круизы). Запрет на прямые коммерческие рейсы из США на Кубу вводиться не будет, хотя новые ограничения в данной сфере появятся.

По словам чиновника из Белого дома, администрация Трампа не собирается предпринимать меры, которые будут мешать существующим бизнес-процессам. Например, Marriott International Inc. продолжит управлять отелем в Гаване. Трамп также не станет запрещать американцам привозить с Кубы в США ром и сигары для личного использования.

В ноябре 2016 г. Трамп говорил, что отменит соглашение о нормализации отношений между странами, если Куба не согласится изменить его условия на более выгодные для кубинского и американского народов. Что именно его не устраивает в соглашении о нормализации отношений, которое Обама заключил с лидером страны Раулем Кастро, республиканец не уточнял.

«Если Куба не намерена улучшить условия [сделки] для кубинского народа, для кубинцев, живущих в США, и для США в целом, я разорву сделку», - утверждал Трамп.

Представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала действия США. По ее словам, одной из главных претензий Вашингтона к Москве была «непредсказуемость» России. Ею США пугали Европу, отговаривая Брюссель от энергетического сотрудничества с Москвой. «Последние десятилетия каждая новая администрация в США отменяет принципиальные внешнеполитические решения предыдущей. Единственным предсказуемым качеством американской внешней политики давно стала её полная непредсказуемость. Нет, есть ещё одно - вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран. Что касается Кубы, то её руководство, думаю, сразу предвидело глубину маневров Барака Обамы от эффектной высадки спецбортов на остров до попытки похлопать Рауля Кастро по плечу, понимая всю постановочность момента. Кубе не привыкать - она соседа давно знает в лицо», - написала она в Facebook.

Исторический визит Барака Обамы на Кубу

Reuters Барак Обама стал первым президентом США, который посетил Кубу за 88 лет. На фото: президентский самолет над Гаваной 1/9 Enrique de la Osa / Reuters По прибытии на Кубу Обама выразил надежду, что кубинцы скоро привыкнут видеть президента США в Гаване 2/9 Jonathan Ernst / Reuters После приземления в аэропорту президент США посетил старую Гавану, которая включена в список материального наследия ЮНЕСКО 3/9 Rebecca Blackwell / AP По словам Обамы, цель его визита - достичь новых договоренностей и коммерческих сделок, создать новые связи и заложить основы для будущего, которое будет светлее прошлого. На фото: кубинцы пытаются увидеть президента США 4/9 Pablo Martinez Monsivais / AP Барак и Мишель Обама приветствуют детей работников посольства США в Гаване 5/9 Ivan Alvarado / Reuters Перед началом переговоров с Раулем Кастро Обама возложил венок к памятнику герою борьбы за независимость Кубы Хосе Марти под звуки кубинского и американского гимнов 6/9 Ramon Espinosa / AP Кубинский лидер Рауль Кастро и президент США Барак Обама. Встреча проходит во Дворце революции в Гаване, где заседает кубинский парламент 7/9 Ramon Espinosa / AP Барак Обама и Рауль Кастро объявили, что Вашингтон и Гавана намерены восстановить официальные дипломатические отношения 8/9 Desmond Boylan / AP В ходе визита Брак Обама встретился с кубинскими предпринимателями и представителями гражданского общества и выступил в прямом эфире местного телевидения 9/9

В декабре 2014 г. Обама и Рауль Кастро объявили, что Вашингтон и Гавана намерены восстановить официальные дипломатические отношения, разорванные после прихода к власти в 1959 г. Фиделя Кастро, а летом 2015 г. на Кубе было открыто посольство США.