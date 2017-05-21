Куба назвала «нелепым» и «спорным» поздравление Трампа с Днем независимости

Кубинское правительство назвало «спорными» и «нелепыми» поздравления американского президента Дональда Трампа со 115-ой годовщиной образования Республики Куба. Соответствующее сообщение было зачитано в субботу в эфире кубинского телевидения, передает агентство EFE.

Как указывает агентство, представитель властей в эфире телеканала назвал Трампа «плохо осведомленным» и высмеял его поздравление с Днем независимости Кубы. Он пояснил, что 20 мая зародилась «неоколония янки (американская неоколония), которая просуществовала до 1 января 1959 г.», пока не победила Кубинская революция, возглавляемая Фиделем Кастро, пишет «РИА Новости».

Представитель правительства также высказал мнение, что «даже в самом американском правительстве осознают, насколько противоречивы и бестолковы высказывания магната-миллионера, ставшего президентом, по вопросам внешней и внутренней политики».

В субботу Трамп в письменном заявлении поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании, напоминает ТАСС. В поздравлении он высказал уверенность в том, что американцы и кубинцы разделяют приверженность принципам самоуправления, достоинства и свободы.