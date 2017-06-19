Куба рассматривает возможность ответных мер на санкции США

Власти Кубы рассматривают возможность введения ответных мер на действия администрации США. Им необходимо время, чтобы проанализировать действия Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Парилья.

«Необходимо подождать, пока правительство США объявит регламент по внедрению этих мер, прежде чем выражать мнение об их перспективах», — сказал он.

Ранее власти США ввели санкции в отношении Кубы. Президент США Дональд Трамп отменил соглашение с Кубой, заключенное его предшественником Бараком Обамой, по нормализации отношений с Гаваной.