МИД России призвал Трампа наладить отношения с Кубой

Объявленная президентом США Дональдом Трапом новая линия в отношении Кубы возвращает к риторике холодной войны, заявили в Министерстве иностранных дел России. Позиция Трампа вызывает сожаления, отметили в ведомстве.

В пятницу Трамп заявил, что он отменяет сделку администрации Барака Обамы по нормализации отношений с Кубой. Он отметил, что Вашингтон не снимет с правительства в Гаване санкции до тех пор, пока не будут освобождены все политзаключенные, не будет соблюдаться свобода слова и собраний, а также пока в стране не пройдут свободные выборы под международным наблюдением.

«Думаем, что ни у кого не должно быть сомнений: высокомерный стиль ведения дел с Кубой бесперспективен. События последнего полувека — тому очевидное свидетельство. Неужели они ничему не научили политиков в Вашингтоне и политиканов в Майами?» — говорится в сообщении российского МИДа.

В ведомстве подтвердили «солидарность с Кубой — дружественной, миролюбивой страной, авторитетным членом международного сообщества». «Мы — за диалог, сотрудничество и наведение мостов, общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств», — подчеркивается в комментарии МИДа.

В ведомстве призвали Трампа прислушаться к «практически единодушному голосу мирового сообщества», которое выступает за налаживание отношений с Кубой.