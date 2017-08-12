Три автомобиля столкнулись в Шарлотсвилле

Три автомобиля столкнулись в центре Шарлотсвилла (штат Вирджиния) в ходе протестов ультраправых, есть пострадавшие, сообщила в субботу полиция города. Ранее СМИ сообщили, что один из автомобилей въехал в толпу протестующих против расистов.

«Полиция Шарлотсвилла и полиция штата Вирджиния находятся на месте столкновения трех автомашин на пересечении Уотер-стрит и 4-й улицы в центре города. Сообщается о несколько пострадавших. Людям следует разойтись, чтобы дать доступ сотрудникам скорой помощи к месту происшествия», - говорится в заявлении, размещенном на странице городской полиции в Twitter.

По данным газеты Washington Examiner, которая ссылается на очевидцев, в результате ЧП пострадали по меньшей мере шесть человек. Портал BuzzFeed опубликовал видеозапись происшествия, на которой видно, что неизвестный на большой скорости въехал в толпу людей, а через несколько мгновений уехал с места происшествия задним ходом.