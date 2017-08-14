Турчинов: спецслужбы России связали Украину с ракетной программой КНДР

Секретарь национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов сегодня опроверг информацию СМИ о том, что последние успехи ракетной программы Северной Кореи связаны с поставкой ракетных двигателей с украинского «Южмаша». «Эта информация не имеет под собой никаких оснований, является провокационной по своему содержанию», - подчеркнул он.

«Украина не поставляла ракетные двигатели или какие-либо ракетные технологии Северной Корее. Полагаем, что эта антиукраинская кампания спланирована российскими спецслужбами с целью прикрыть свое участие в северокорейских ракетных и ядерных программах», - сказал Турчинов. По его словам, Украина полностью соблюдает режим санкций в отношении КНДР, подчеркнул Турчинов, «так же как санкции против России, чей режим все больше напоминает северокорейский».

Сегодня The New York Times опубликовала статью, в которой утверждается, что ракетные двигатели РД-250 с украинского «Южмаша» попали в Северную Корею уже после свержения президента Украины Виктора Януковича. Именно эти двигатели позволили КНДР резко ускорить ракетную программу и реально угрожать ударом по основной территории США. Эксперты NYT считают первым подозреваемым именно разоренный и лишившийся господдержки «Южмаш», отмечая, впрочем, что определенные запасы этих старых двигателей могли остаться и в России без должной охраны.

В самом докладе Международного института стратегических исследований (IISS), на который ссылается NYT, подчеркивается, что поставленные на корейские ракеты двигатели должны были быть переделаны в заводских условиях.