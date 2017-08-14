NYT: Украина помогла КНДР создать ракеты, угрожающие США

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Экспертам удалось установить, что двигатель МБР Hwasong-14 - это РД-250 от ракеты Р-36 - предшественницы «Сатаны» Korean Central News Agency via Reuters

Последние успехи северокорейской ракетной программы – в частности, создание межконтинентальной ракеты с ядерной боеголовкой, способной угрожать основной территории США, – обусловлены тайной закупкой мощных ракетных двигателей на Украине. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на новый доклад Международного института стратегических исследований (IISS) и данные спецслужб.

«Это проливает свет на то, каким образом КНДР смогла обеспечить такой прогресс ракетной программы после серии тяжелых аварий, часть которых, вероятно, была вызвана саботажем цепочек поставок ключевых материалов со стороны США и кибератаками. За последние два года Северная Корея переработала конструкцию своих ракет и сменила поставщиков», – пишет NYT. Газета отмечает, что президент США Дональд Трамп и госсекретарь Рекс Тиллерсон упоминали Китай и Россию в качестве «экономических пособников» успешного запуска северокорейской МБР месяц назад, но ни разу – Украину.

Экспертам удалось установить по недавним фото осмотра ракеты Hwasong-14 лидером КНДР Ким Чен Ыном, что ее двигатели – это двигатели Р-250 советской тяжелой МБР Р-36 (SS-9 по классификации НАТО). На фото явно просматривается характерное сопло главного двигателя Р-250 и четыре качающихся рулевых двигателя, полностью повторяющих схему Р-36.

Эти ракеты и двигатели для нее делали на днепропетровском «Южмаше». Именно украинское предприятие, лишившееся российских заказов после свержения президента Виктора Януковича в 2014 г., и отправило двигатели в КНДР, заключили эксперты. «Вероятно, эти двигатели переправлены с Украины контрабандой, – сказал NYT эксперт IISS Майкл Эллеман. – Самый большой вопрос в том, сколько этих двигателей и помогают ли украинцы КНДР сейчас. Лично я очень обеспокоен этим».

Шесть лет назад северокорейские шпионы уже пытались похитить ракетные секреты с «Южмаша», но были пойманы. Не исключено, что вторая попытка – «в хаосе постреволюционной Украины» – была успешной. В любом случае от первого огневого испытания двигателя до запуска оснащенной им МБР Hwasong прошло всего 10 месяцев – это совершенно невозможно, если двигатель создан с нуля, пишут эксперты.

«Южмаш» неоднократно отвергал подобные обвинения. На сайте предприятия говорится, что оно не делится технологиями ни с Китаем, ни с кем бы то ни было. «Любая передача технологий другим странам для организации производства ракетно-космической техники является, с точки зрения "Южмаша", нецелесообразной, так как объективно сужает рыночные перспективы Украины как производителя», – пишет завод. «Американские спецслужбы не верят этим словам, – пишет NYT. – Однако нет и свидетельств, что администрация президента Украины Петра Порошенко контролирует или хотя бы знает о происходящем на предприятии».