Северная Корея отозвала своих послов для совещания в Пхеньяне

Послы КНДР в крупнейших странах мира отозваны для проведения консультаций дипломатического состава в Пхеньяне, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи.

В совещании примут участие послы КНДР в Китае Ли Чжэ Рён, в России – Ким Хён Чжун, а также постпред при ООН Ча Сон Нам. Встречи послов проводятся регулярно. Последняя состоялась в июле 2015 г. Тогда в ней приняли участие 43 руководителя дипмиссий.

Повестка встречи неизвестна. Собеседники агентства не исключают, что она может быть связана с подготовкой Пхеньяна к новым испытаниям или запускам ракет.

7 августа СБ ООН ужесточил санкции в отношении КНДР в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Президент США Дональд Трамп обещал Пхеньяну продемонстрировать «огонь и ярость» в случае угроз его стране. В ответ Северная Корея заявила о планах запустить ракету в район американской базы Гуам. Вашингтон не исключает военного решения вопроса.