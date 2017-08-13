Директор ЦРУ не верит в скорое начало ядерной войны с КНДР

Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что в ближайшем будущем ядерной войны с КНДР не будет. Такое мнение он выразил в интервью Fox News. Помпео заявил, что ядерная программа Пхеньяна развивается угрожающе быстро.

«Я слышал разговоры о том, что мы находимся на пороге ядерной войны. В моем распоряжении нет никаких данных разведки, которые говорили бы, что мы достигли такой ситуации», - приводит AFP его слова. При этом Помпео добавил, что существует реальная угроза ядерного удара по Денверу. Директор ЦРУ добавил, что не будет удивлен, если Северная Корея проведет еще одно ракетное испытание.

На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись заявлениями о нанесении показательных ударов. В частности, президент Дональд Трамп заявлял, что США готовы применить весь спектр дипломатических, экономических и военных мер для того, чтобы покончить с ядерной угрозой со стороны КНДР.

По оценке официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в сложившейся ситуации велик риск силового решения кризиса.

«Если действительно будет применение силового сценария и если действительно все пойдет так, как сейчас пугают представители истеблишмента в Вашингтоне, ситуация будет просто катастрофичной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1». Захарова добавила, что США не осознают последствий потенциального силового конфликта и того факта, что «затронуты будут все страны региона и не только региона». «Представители истеблишмента, сенаторы говорят, успокаивая публику, что вам не стоит об этом даже заботиться, ведь погибнут люди не в США, а в других странах, имея в виду не только Северную Корею. Я думаю, они также думают и о Южной Корее», - приводит ТАСС ее слова.