В Японии разворачивают ПРО Patriot на случай ракетной атаки КНДР

Японские военные начали развертывание комплексов противоракетной обороны (ПРО) Patriot в районах, над которыми могут пролететь северокорейские ракеты в случае их пуска в сторону базы ВВС США на острове Гуам, сообщил японский телеканал NHK. По его данным, специализированные версии этих комплексов Patriot Advanced Capability (PAC-3) развертывают в префектурах Симане, Коти и в районе города Хиросима.

В минувший четверг командующий стратегическими войсками Корейской народной армии Ким Раккём заявил, что четыре ракеты средней дальности «Хвасон-12» в случае принятия решения об их запуске в направлении острова Гуам преодолеют 3356 км за 17 мин и попадут в акваторию на расстоянии 30–40 км от территориальных вод Гуама. Северокорейцы обещают, что решение об этом демонстративном ударе (но не по территории США) будет принято до середины августа. 9 августа, президент США Дональд Трамп, находясь в своем гольф-клубе в Нью-Джерси, пообещал показать Пхеньяну «огонь и ярость» в случае новых угроз в адрес США, а в пятницу 11 августа сказал, что военный ответ на действия КНДР полностью подготовлен.

Предполагается, что развертывание PAC-3 в Японии производится на случай, если США потребуется помощь в уничтожении северокорейских ракет.