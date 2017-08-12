Си Цзиньпин призвал Трампа не усугублять ситуацию вокруг КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом призвал последнего проявлять сдержанность и не провоцировать усиление напряженности на Корейском полуострове. Об этом сегодня сообщило китайское государственное телевидение.

Си Цзиньпин считает, что Вашингтону нужно «избегать слов и поступков», способных усугубить проблему КНДР. Он призвал как США, так и КНДР к сдержанности и выступил «за продолжение следования по пути диалога, переговоров и политического решения». По словам Си Цзиньпина, Китаю и США «выгодно провести денуклеаризацию Корейского полуострова, поддерживать мир и стабильность».

В последние дни Трамп и руководство КНДР обменивались крайне резкими высказываниями в отношении друг друга. Северная Корея пригрозила США ракетным ударом по базе ВВС США на Гуаме, а в пятницу Трамп заявил, что США полностью готовы решать северокорейскую проблему военным путем, и призвал председателя Ким Чен Ына не доводить дело до крайности. До этого Трамп неоднократно обвинял Китай в том, что он ведет себя пассивно по отношению к КНДР.