Трамп: Атака на Гуам приведет к «невиданным ранее» событиям

Президент США Дональд Трамп предупредил лидера КНДР Ким Чен Ына от угроз в адрес американской базы на острове Гуам в Тихом океане. Накануне Пхеньян конкретизировал свои планы нанести удар по острову баллистическими ракетами средней дальности «Хвансон-12». Трамп ответил, что движение в этом направлении приведет к «событиям, невиданным ранее», приводит его слова Reuters. Он предложил рассматривать это «как заявление, а не как вызов».

Трамп указал на то, что Ким Чен Ын отзывался о США «крайне неуважительно» и говорил ужасные вещи. «При мне он больше не станет так поступать», - пообещал американский лидер. Ким Чен Ын «не будет угрожать Гуаму, он не будет угрожать Соединенным Штатам, не будет угрожать Японии и не будет угрожать Южной Корее», заверил Трамп.

Хозяин Белого дома подтвердил, что США «готовятся к различным вариантам развития событий» и тратят на это много времени. Информации американской разведки по КНДР Трамп, по его словам, доверяет. Ранее в СМИ появилась информация от спецслужб о том, что КНДР технически готова к размещению ядерных боеголовок на баллистических ракетах. В ответ Трамп пообещал Пхеньяну «огонь и ярость» в случае угрозы США. За заявлениями Северной Кореи о планирующихся ударах по Гуаму последовали анонимные заявления чиновников Пентагона о намерении США сбросить бомбы, как минимум, на 20 объектов в КНДР.

21-23 августа в районе Корейского полуострова состоятся плановые американо-корейские учения, сообщает Associated Press.