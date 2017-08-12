КНДР сообщила о всенародной мобилизации на отпор США

Центральная газета Северной Кореи «Нодон синмун» сообщила, что почти 3,5 млн человек подали заявки на вступление или восстановление в рядах вооруженных сил КНДР. По данным издания, за три дня заявления подали 3,475 млн человек, в частности студентов, рабочих и отставных военных. «Народ поднимается во всей стране для того, чтобы дать десятикратный отпор США. Лишь 9 августа в одной провинции Хванхэ-Пукто около 89 000 молодых людей подали заявление на вступление в армию», — отмечается в сообщении.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведение ракетных испытаний под предлогом защиты от США. На этой неделе Пхеньян и Вашингтон обменялись угрозами. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что северокорейские военные изучают возможность нанесения показательного ракетного удара по акватории острова Гуам в западной части Тихого океана. Президент Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью», если со стороны КНДР будет реальная угроза для США. Трамп заявил, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал». На острове Гуам расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харбор.

В начале августа СБ ООН единогласно принял новую резолюцию по КНДР, которая ужесточает санкции против этой страны. По подсчетам США, которые предложили резолюцию, полное выполнение данных ограничений позволит сократить на треть ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около $3 млрд. При этом США отказались зафиксировать в резолюции СБ ООН отказ от попыток смены режима в КНДР.