«Южмаш» опроверг информацию о поставке ракетных двигателей в КНДР

Украинское предприятие «Южмаш» сегодня опровергло информацию The New York Times о якобы поставке ракетных двигателей для новых баллистических ракет Северной Кореи, способных достичь основной территории США.

В сообщении «Южмаша» говорится, что предприятие «не только не является основным производителем ракет для России, но и вообще не поставляет в Россию ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, включая ракетные двигатели». В публикации NYT, впрочем, говорится, что двигатели РД-250 могли быть поставлены по каналам «черного рынка» из запасов, произведенных еще во времена СССР.

Также предприятие заявляет, что «предположение авторов публикации и процитированного ими «эксперта» касательно возможной связи Украины с прогрессом КНДР в развитии ракетных технологий не имеет отношения к реальности». «Южмаш» подчеркивает, что не производил ракеты военного назначения в годы независимости, а единственный экспортируемый двигатель РД-843 непригоден для применения на МБР.

Наконец, «Южмаш» как государственное предприятие «полностью соблюдает требования Режима контроля за ракетными технологиями, участником которого Украина является с 1998 г. (фактически – с 1995 г.)». Предприятие выразило сожаление по поводу «опубликованной The New York Times статьи провокационного характера, основанной на некомпетентном «экспертном» мнении».

Ранее секретарь национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов также опроверг информацию СМИ о том, что последние успехи ракетной программы Северной Кореи связаны с поставкой ракетных двигателей с «Южмаша». «Украина не поставляла ракетные двигатели или какие-либо ракетные технологии Северной Корее. Полагаем, что эта антиукраинская кампания спланирована российскими спецслужбами с целью прикрыть свое участие в северокорейских ракетных и ядерных программах», - сказал Турчинов.