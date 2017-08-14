В Москве обнаружен крупный тайник с оружием

В Москве обнаружен крупный тайник с оружием, рассказал «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, арсенал, в котором находились автоматы, пистолеты и патроны к ним, был найден в одном из гаражей, расположенном во Втором Иртышском проезде (на востоке столицы). «Проверяется версия, имеют ли отношение боевики, которые были задержаны в Москве по подозрению в подготовке терактов, к этому найденному оружию», - сказал источник. Возбуждено уголовное дело.