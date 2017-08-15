«Интерфакс»: Расследование по делу о крушении Ту-154 Минобороны продлено до 25 декабря

Срок следствия по делу о крушении Ту-154 Минобороны под Сочи продлен до конца декабря, сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

Он уточнил, что дело будет расследоваться до 25 декабря – года со дня авиакатастрофы. Продление срока связано с большим объемом юридических формальностей, в том числе связанных с оформлением факта смерти пассажиров самолета, которые предстоит выполнить, пояснил источник агентства.

Он не исключил, что срок следствия может быть продлен и после 25 декабря.

В начале июня стало известно, что Минобороны завершило расследование причин катастрофы Ту-154Б-2 над Черным морем. «Причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям», – отмечалось в сообщении ведомства.

Самолет Ту-154Б2 потерпел крушение ночью 25 декабря. Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Всего на борту находилось 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, артистов ансамбля имени Александрова, главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку. Они направлялись в Сирию.