СКР опроверг перегруз Ту-154 Минобороны перед крушением

Следственный комитет России (СКР) опроверг появившееся вчера сообщение о том, что крушение Ту-154Б2 Минобороны под Сочи в декабре 2016 г. произошло из-за значительного перегруза самолета.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела... Публикуемые в СМИ гипотезы о возможных причинах крушения самолета не опираются на факты и являются личными суждениями их авторов», – пишет СКР. Окончательное решение по уголовному делу будет принято военно-следственными органами СКР только после проведения комплекса летно-технических экспертиз, напоминает ведомство.

Накануне «Газета.Ru» сообщила со ссылкой на участвующих в расследовании специалистов сообщала, что Ту-154, направлявшийся в Сирию, вылетел с подмосковного аэродрома «Чкаловский» уже с превышением максимальной взлетной массы при неполной заправке. Взлетная масса судна, пишет издание, составила 99,6 т при ограничении в 98 т, причем 24 т пришлось на топливо. В Сочи Ту-154 полностью дозаправили, и взлетная масса составила уже 110 т. Из лайнера никто не выходил и дополнительно в него ничего не грузили, отмечает «Газета.Ru».

Проблемы начались уже на взлете: самолет слишком поздно оторвался от полосы, экипаж слишком рано убрал закрылки, знает издание. В общей сложности полет продлился 74 секунды. «Действия опытного экипажа и поведение исправной машины во время своего следующего взлета в Адлере можно объяснить только тем, что командир Ту-154 не знал ни характера, ни точного веса груза на борту, а следовательно, и о перегрузке своего самолета», – делает вывод «Газета.Ru».

При крушении погибли восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых была Елизавета Глинка и большая часть труппы ансамбля песни и пляски имени Александрова. В марте «Коммерсантъ» писал со ссылкой на видеореконструкцию последнего полета, что самолет не падал на воду, как следовало из показаний свидетелей, а находился в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова.