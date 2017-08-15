Суд в Крыму арестовал подозреваемого в подготовке диверсий

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 13 октября гражданина Украины Геннадия Лемешко, подозреваемого Федеральной службой безопасности России в подготовке диверсий в Крыму, говорится в сообщении на сайте инстанции.

ФСБ России задержала 12 августа агента Службы безопасности Украины Геннадия Лемешко при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак – Новый Свет.

По данным ФСБ, Лемешко – уроженец Харьковской области, он проходил службу в зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 г. прибыл в Крым для выполнения задания.

В ФСБ уточнили, что украинский агент должен был совершить диверсию на линии электропередачи Судак – Новый Свет и поджечь лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта, а также создать условия для обвала горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак – Новый Свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в поселке Рыбачье.