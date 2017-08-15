Сотрудники ФСБ задержали в Крыму украинского диверсанта

ФСБ России задержала агента Службы безопасности Украины, который готовил в Крыму диверсию на объектах инфраструктуры. В сообщении отмечается, что агент СБУ Геннадий Лемешко задержан 12 августа в Херсонской области при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак – Новый Свет.

У задержанного изъято две тротиловые шашки типа «200» с зажигательной трубкой ЗТП-50, механизм для приведения в действие взрывного устройства, граната РГД-5 с вкрученным запалом, емкости с горючей смесью, ручная пила (для подпила деревянных опор линии электропередачи) и цифровой фотоаппарат «для документирования диверсионной деятельности».

По данным ФСБ, Лемешко – уроженец Харьковской области, он проходил службу в зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 г. прибыл в Крым для выполнения задания.

В ФСБ уточнили, что украинский агент должен был совершить диверсию на линии электропередачи Судак – Новый Свет и поджечь лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта, а также создать условия для обвала горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак – Новый Свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в поселке Рыбачье.