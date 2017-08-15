Сигнал тревоги на Гуаме оказался ошибкой

Сигнал тревоги гражданской обороны, переданный сегодня двумя радиостанциями острова Гуам (владение США), был случайным, сообщили местные власти. Предупреждение не вызвало паники, но еще раз продемонстрировало уровень напряженности в контексте угрозы ракетного удара со стороны КНДР, пишет The Guardian.

Сигнал ГО прозвучал в 12.25 местного времени в эфире музыкальной радиостанции и христианского канала и продолжался 15 минут. «Неавторизованный текст оповещения не был связан с какой-либо угрозой или происшествием, - говорится в сообщении администрации острова. - Радиостанциям предписано проследить, чтобы подобная ошибка не повторилась впредь».

На Гуаме находится крупная база бомбардировочной авиации ВВС США «Андерсон». Население острова превышает 160 000 человек.

Сегодня северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что КНДР даст шанс США избежать военного конфликта - при условии, что США прекратят «высокомерные провокации против КНДР».

На минувшей неделе президент США Дональд Трамп обещал КНДР «огонь и ярость», КНДР американцам – запустить четыре ракеты «Хвансон-12» в район Гуама, те в ответ – бомбардировку 20 объектов на испытательных полигонах бомбардировщиками B-1B. После этого КНДР отозвала своих послов из крупнейших стран мира для консультаций, а внутри страны объявила всеобщую народную мобилизацию. Трамп пообещал подготовиться к любым шагам для ликвидации ядерной угрозы, а Пентагон – к перехвату северокорейских ракет.