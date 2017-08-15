В Сирии сбит сирийский МиГ-21, пилот захвачен

Силы бригады «Ахмад Аль-Абдо» повстанческой Сирийской свободной армии сбили истребитель МиГ-21 правительственных сил, сообщили во вторник различные СМИ.

По данным представителей оппозиции, пилот захвачен - он ранен, но жив. Представитель повстанцев заявил AFP, что место падения обломков истребителя находится в районе Вади Махмуд в южной провинции Сувейда близ границы с Иорданией. По его словам, самолет сбит вне пределов зоны деэскалации, согласованной недавно при участии России и США, из 23-миллиметровой зенитной установки.