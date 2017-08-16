В Новосибирске опровергли передачу части озера Сладкое Казахстану

Вице-спикер Новосибирского заксобрания Андрей Панферов заявил «Коммерсанту», что часть озера Сладкое на границе с Казахстаном остается в составе России. При этом он сослался на разговор с главой администрации Купинского района Владимиром Шубниковым. «Кусок озера наш. Где граница проходила, там и проходит. Как вы себе представляете, кусок территории государства отдать кому-то?» - сказал Панферов.

Накануне на сайте районной администрации появилась новость под заголовком «Озеро «Сладкое» теперь в Казахстане!». Из нее следовало, что до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка Купинского района находилась на российской территории. Однако после демаркации озеро полностью оказалось на территории Казахстана, а жителей Новосибирской области и туристов просили не нарушать пограничный режим.

«Это не более чем досужие разговоры», — настаивает Панферов, не поясняя, как они могли вестись на официальном сайте. По его версии, администрация района рекомендовала жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся демаркационные мероприятия. При этом корреспонденту ТАСС глава района подтверждал, что если раньше российско-казахстанская граница проходила по озеру, то теперь госграницу планируют перенести на российский берег, а водоем целиком достанется Казахстану. Правда, соответствующие документы, по его словам, пока и не подписаны. Опровергать эту информацию в беседе с изданием Шубников накануне днем также не стал, но к вечеру начал отказываться от комментариев.

Днем власти Казахстана заявили, что не претендуют на российскую долю Сладкого. В посольстве республики в Москве уточнили, что демаркационные работы по установке погранзнаков ведутся, но сама госграница осталась на прежнем месте и разделяет водоем «в соотношении 70:30 в пользу Казахстана». Никаких «регулировок и разменов» здесь «не производилось». Новость о передаче озера с сайта районной администрации также была удалена.