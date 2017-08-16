IT-гиганты США просят суд огранить доступ правоохранителей к данным о локации пользователей

Необоснованный доступ полиции к данным о местонахождении мобильного телефона пользователя вызвал обеспокоенность крупнейших IT-компаний. Apple, Airbnb, Cisco, Dropbox, Evernote, Facebook, Google, Microsoft, Mozilla, Snap, Twitter и Verizon подписали обращение в Верховный суд США с просьбой уточнить правила доступа правоохранительных органов к этой информации без соответствующего судебного ордера, сообщается в блоге AppleInsider.

Речь идет о применении четвертой поправки Конституции, защищающей граждан от необоснованных преследований. «Суд должен уточнить применение отдельных положений четвертой поправки, чтобы гарантировать соотнесение закона с интернет-технологиями и с ожиданиями людей о конфиденциальности своих цифровых данных», — говорится в заявлении.

Поводом к обращению стало дело Тимоти Карпентера против США. Полиция обнаружила подозреваемого в грабеже Карпентера по данным о местонахождении, не имея соответствующего ордера. В суде Карпентера представляет American Civil Liberties Union, который настаивает, что власти нарушили четвертую поправку.

IT-компании защищают интересы своих пользователей перед лицом правоохранительных органов. В апреле 2016 г. стало известно, что Microsoft Corp. подала иск против минюста США за запрет технологическим компаниям уведомлять своих клиентов о том, что их цифровые данные проверяются федеральными органами.

В начале 2016 г. Apple отказалась выполнить решение суда Калифорнии, обязавшего корпорацию оказать «разумную техническую помощь» следствию в расследовании теракта в Сан-Бернардино и написать программу, которая позволила бы ФБР обойти защиту данных на смартфоне убитого террориста Сайеда Фарука. В компании заявили, что появление такой «отмычки» создаст риск ее многократного использования.