В ФСБ объяснили, почему озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана

В пограничном управлении ФСБ по Новосибирской области объяснили, что озеро Сладкое оказалось на территории Казахстана из-за того, что со временем усохло.

«Местные жители привыкли, что государственная граница находится где-то на середине озера, и продолжали ходить к его берегу на охоту. Однако после демаркации, когда границу обозначили на местности, оказалось, что озеро за последние годы настолько усохло, что граница сейчас проходит как раз по его берегу», — сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы пограничного управления.

10 августа на сайте районной администрации появилась новость под заголовком «Озеро «Сладкое» теперь в Казахстане!», согласно которой до проведения демаркационных работ треть озера в 5 км от деревни Покровка Купинского района находилась на российской территории. Однако после демаркации озеро полностью оказалось на территории Казахстана, а жителей Новосибирской области и туристов просили не нарушать пограничный режим.

В связи с чем представитель пограничного управления ФСБ по Новосибирской области отметил, что именно поэтому районная администрация разъяснила местным жителям, что из-за усыхания озера государственная граница оказалась на его берегу, а значит, охотиться непосредственно у озера больше нельзя.

«Таким образом, Россия ничего не передавала Казахстану. Граница проходит там же, где и проходила ранее», — добавил собеседник агентства.