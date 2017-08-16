Лавров выступил против экономического удушения КНДР

Москва не поддерживает идею об экономическом удушении КНДР и считает, что возможности экономического давления на эту страну практически исчерпаны. Как передает ТАСС, это заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее Россия поддержала резолюцию Совета Безопасности ООН о введении новых экономических санкций против Северной Кореи. В частности, санкции запрещают закупать у КНДР уголь, железную руду, свинец и морепродукты и ограничивают возможности нанимать на работу граждан этой страны.

«Что касается воздействия на Пхеньян с тем, чтобы добиться выполнения известных резолюций СБ ООН, мы глубоко убеждены, что возможности экономического давления практически исчерпаны, - сказал российский министр. - Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать и которые направлены буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими и гуманитарными последствиями для граждан КНДР». Он напомнил, что во всех резолюциях Совбеза содержались также обязательства продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам и добиваться мирного, дипломатического урегулирования ситуации на Корейском полуострове. По его оценке, экономические ограничения, вводимые резолюциями, всеми странами поддерживаются, но вот обязательства уделять внимание политическому треку, по сути дела, до сих пор игнорировались.

«В последнее время мы отмечаем, что риторика [Вашингтона] стала чуть-чуть спокойнее. Наверное, надо приветствовать, по крайней мере, надеяться, что горячие головы немножко остудились», - сказал Лавров.