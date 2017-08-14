Китай начал выполнять санкции СБ ООН в отношении КНДР

Министерство торговли Китая запретило импорт из КНДР ряда товаров во исполнение решения Совета безопасности ООН о санкциях против Пхеньяна. Решение министерства вступило в силу с 14 августа, сообщает Reuters. Китай прекращает закупать в Северной Корее уголь, железную руду, свинец и морепродукты. Все эти товары будут изыматься таможней при попытке ввезти их в КНР.

Совбез ООН ввел санкции против КНДР 6 августа. На выполнение этого решения у стран было 30 дней.