ЕС ввел в действие новые санкции против КНДР

Евросоюз ввел новые санкции в отношении КНДР. Девять человек и четыре юрлица включены в санкционный список. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

«Совет добавил девять человек и четыре структуры, в том числе принадлежащий государству Банк внешней торговли, к списку юридических и физических лиц, которые подвергаются запрету на въезд и заморозке банковских активов», - говорится в документе.

Всего в санкционный список ЕС против КНДР входят 103 человека и 57 юрлиц, напоминает ТАСС.

Совет Безопасности ООН 5 августа ужесточил санкции в отношении КНДР за проведение ракетных испытаний.