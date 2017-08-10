Совет Евросоюза расширил список санкций в отношении КНДР

Совет ЕС добавил в список санкций в отношении КНДР девять физических лиц и четыре юридических лица, включая государственный банк внешней торговли.

Список, предусматривающий замораживание активов и запрет на въезд в страны ЕС, расширен во исполнение последней санкционной резолюции СБ ООН в отношении КНДР, принятой 5 августа 2017 г. в ответ на продолжающуюся деятельность КНДР в сфере ядерного оружия и создания баллистических ракет в нарушение предыдущих резолюций Совета Безопасности, говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Совета ЕС.

Последняя резолюция СБ ООН, принятая единогласно, запрещает, в частности, экспорт из КНДР железа, железной руды, угля, морепродуктов.

Как отмечается в сообщении пресс-службы Совета ЕС, после расширения санкционный список в отношении КНДР включает 62 физических лица и 50 организаций, содержащихся в списках ООН, а также дополнительно 41 физическое лицо и семь организаций, включенных Евросоюзом самостоятельно.