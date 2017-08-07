Лидеры США и Южной Кореи обсудили санкции против КНДР

У президента США Дональда Трампа состоялся телефонный разговор с южнокорейским коллегой Муном Джэ Ином, сообщил он в своем твиттере. «Впечатлен голосованием в СБ ООН по санкциям против КНДР», – написал Трамп.

5 августа СБ ООН принял резолюцию, ужесточающую санкции против Северной Кореи. В частности, вводится запрет на экспорт из КНДР минералов, а также угля, железа и морепродуктов. Документ принят в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-14», осуществленный в конце июля. В России считали, что речь идет о ракете среднего радиуса действия.

Ранее Трамп поблагодарил за поддержку резолюции Россию и Китай.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что условием для начала переговоров с КНДР должен стать отказ от дальнейших запусков, передает Associated Press.