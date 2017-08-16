«Интерфакс»: задержанный в Крыму украинец воевал в Донбассе в структурах «Правого сектора»

Задержанный в Крыму гражданин Украины Геннадий Лимешко участвовал в деятельности националистических украинских батальонов в Донбассе. Об этом «Интерфаксу» рассказал осведомленный источник.

«Геннадий Лимешко летом 2015 г. участвовал в боевых действиях в так называемой зоне АТО в Донбассе в составе 8-й отдельной штурмовой роты "Аратта", входившей в добровольческий украинский корпус "Правого сектора" (организация запрещена в России), где носил позывной "Морфин", - заявил он. По словам собеседника агентства, задержанный "проявляет большой интерес" к наркотикам и "разбирается в их классификации». Жена Лимешко также принимала участие в боевых действиях в Донбассе, в том числе в структурах «Правого сектора», кроме того, она участвовала в молодежных националистических организациях, добавил источник.

Лимешко был задержан в Крыму во вторник, 15 августа. По данным ФСБ, он планировал ряд диверсий на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Симферопольский суд арестовал задержанного на два месяца.