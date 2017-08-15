Задержанного в Крыму украинца уволили из ВСУ в мае‍

Гражданин Украины Геннадий Лимешко служил в Вооруженных силах Украины (ВСУ) по контракту и был уволен в мае этого года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление ВСУ.

«Данный человек проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту с ноября 2016 по май 2017-го. Он был уволен по статье "служебное несоответствие"», — приводит агентство заявление сотрудника управления по связям с общественностью ВСУ Юзефа Венсковича.

Официальные представители Службы безопасности Украины(СБУ) заявили, что новость о задержании в Крыму «агента СБУ» является фейком и провокацией.

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца до 13 октября гражданина Украины Геннадия Лимешко, подозреваемого Федеральной службой безопасности России в подготовке диверсий в Крыму, говорится в сообщении на сайте инстанции.

ФСБ России задержала 12 августа агента Службы безопасности Украины Геннадия Лимешко при попытке повредить линию электропередачи в районе трассы Судак – Новый Свет.

По данным ФСБ, Лимешко – уроженец Харьковской области, он проходил службу в зоне АТО в должности старшего разведчика глубинной разведки в одной из воинских частей вооруженных сил Украины, 9 августа 2017 г. прибыл в Крым для выполнения задания.

В ФСБ уточнили, что украинский агент должен был совершить диверсию на линии электропередачи Судак – Новый Свет и поджечь лесные массивы в районе Судак – Рыбачье – Алушта, а также создать условия для обвала горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак – Новый Свет; поджечь один из объектов коммунального хозяйства в поселке Рыбачье.

ФСБ опубликовала видео допроса Лимешко, на котором он рассказывает, что ему поручили подорвать линию электропередачи между Судаком и Новым Светом, вызвать обвал, чтобы заблокировать трассу, а также поджечь свалку около поселка Рыбачье и лесной массив у Алушты.

По словам Лимешко, он с 2015 г. проходил подготовку в диверсионно-разведывательной группе, которая должна была провести несколько диверсий в Крыму и на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики.