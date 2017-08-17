Мэрия Москвы согласовала на 26 августа митинг «За свободный интернет» на проспекте Сахарова

Организаторы митинга «За свободный интернет» сообщили, что мэрия Москвы согласовала акцию. Она пройдет 26 августа на проспекте Академика Сахарова, с 16.00 до 18.00, максимальное число участников — 10 000.

«Довожу до вашего сведения предложение провести митинг на проезжей части проспекта Академика Сахарова на участке от ул. Садовая-Спасская до Бульварного кольца с установкой трибуны напротив д. 7», — говорится в письме заместителя руководителя департамента региональной безопасности Москвы Александра Кононца.

Организаторами митинга являются «Парнас», «Гражданская платформа», «Пиратская партия», «Либертарианская партия», партия «Демократический выбор», «Протестная Москва», «Роскомсвобода» и «Левый блок».