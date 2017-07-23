Активисты прошлись «За свободный интернет»
Шествие в Москве было согласовано с властями
На Страстном бульваре в Москве завершилось шествие «За свободный интернет»
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По данным столичного ГУ МВД, в акции приняли участие около 800 человек
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Очевидцы сообщают о 1000-1500 участников
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Серьезных происшествий в ходе шествия зафиксировано не было, мероприятие было согласовано с властями
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Серьезных происшествий в ходе шествия зафиксировано не было, мероприятие было согласовано с властями
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Организаторы заявляли 10 000 участников
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«ОВД-Инфо» со ссылкой на участников шествия сообщает, что за 30 мин. до окончания акции полиция закрыла рамки и перестала пускать людей
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