В мэрию Москвы подана заявка на митинг «За свободный интернет»

Партия «Парнас» подала заявку в московский департамент региональной безопасности на проведение 26 августа митинга «За свободный интернет». Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу партии. Также среди организаторов акции партии «Гражданская инициатива», «Демократический выбор», «Протестная Москва», Пиратская партия, Либертарианская партия и общественные движения «Роскомсвобода» и «Левый блок».

Они хотят провести митинг с 16.00 до 18.00 на Пушкинской площади. Заявленная численность акции - 10 000 человек. Для альтернативы чиновникам предложили согласовать митинг на Лубянской площади, на Болотной площади или на Калужской площади.

Первое согласованное шествие «За свободный интернет» прошло 23 июля на Бульварном кольце в Москве.