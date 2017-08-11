ФСБ хочет знать о пользователях все
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Компании, зарегистрированные в реестре распространителей информации, должны будут предоставлять персональные данные пользователей по запросу правоохранительных органов. Соответствующий проект поправок в законы, регулирующие деятельность в рунете, были размещены Министерством связи и массовых коммуникаций на портале раскрытия проектов нормативных актов.
По запросам правоохранительных органов сервисы, зарегистрированные в реестре распространителей информации, должны будут предоставлять логин пользователя, его настоящие имя и фамилию, паспортные данные, адрес проживания, прописку, список языков, которым владеет пользователь, его круг общения, данные учетных записей в других сервисах, IP-адрес. Также компании должны будут предоставить переписку пользователей, файлы, которыми они обмениваются, записи аудиоразговоров и данные о платежах.
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