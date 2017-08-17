Путин помиловал фигуранта дела о взрыве на шахте «Ульяновская» Андрея Функа

Президент России Владимир Путин помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа, который в апреле 2015 г. был признан виновным в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, которое повлекло за собой смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 217 УК России). Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

«Помиловать Функа Андрея Ивановича, 1973 года рождения, осужденного 31 марта 2015 г. Новокузнецким районным судом Кемеровской области, освободив его от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», – говорится в документе. Указ вступает в силу через 10 дней после опубликования.

19 марта 2007 г. на шахте «Ульяновская» произошел взрыв метановоздушной смеси и угольной пыли, находившиеся под землей 110 человек погибли, семь человек пострадали. По версии следствия, для выполнения плана добычи угля руководители шахты с июня 2006 г. до момента взрыва игнорировали требования безопасности при ведении горных работ, в самой шахте устанавливали различные приспособления для сокрытия загазованности, которые не позволяли технике автоматически остановить работу. Вместе с Функом были осуждены также начальник смен Юрий Пименов, механик участка вентиляции и техники безопасности Геннадий Краськов, бригадир и электрослесари этого участка Олег Козявин, Денис Бут и Олег Собакин.